"Sinvergüenzas": Oblitas duro con funcionarios que se vacunaron contra Covid-19

Juan Carlos Oblitas, gerente deportivo de la selección peruana, no fue ajeno a la situación que vive el país con el escándalo de los cientos de funcionarios que se vacunaron contra la Covid-19, cuando doctores pudieron ser los elegidos o miles de peruanos que perdieron la vida.

"La situación es difícil y dura en este momento, no sabes la rabia y sobre todo la pena que me da al ver a tanta gente sufrir y mientras tanto un grupo de sinvergüenzas se aprovechó de esta situación", dijo Oblitas, quien también se mostró con esperanzas de que el fútbol profesional retorne.

¡Exigencia al 100%! ��



Cumpliendo los protocolos sanitarios, Jefferson Farfán, Alexander Callens y Marcos López completaron su cuarto día de trabajos consecutivo bajo las órdenes del comando técnico 'blanquirrojo'.



Los detalles aquí ▶️ https://t.co/or8DbjHIUm#ArribaPerú �� pic.twitter.com/tjPh603cV9 — Selección Peruana ���� (@SeleccionPeru) February 18, 2021

"Es un tema que yo lo converso privadamente con Víctor Villavicencio porque yo no soy parte directa de la Liga1, no tengo ese poder decisorio, mi trabajo no va más allá del tema selección pero converso mucho con Víctor al respecto y él conversa con el comando técnico. La fecha prevista en este momento y esperemos no se cambie es el 12 de marzo".

Sobre la última convocatoria para el primer microciclo del año, dijo: "Creo que es la primera vez que Ricardo hace un microciclo con la selección, creo que solo lo hizo al inicio, pero las circunstancias han cambiado y con todo este tema de que si empezaba o no, los equipos no pueden jugar partidos amistosos y entonces se optó por esto. Hay chicos jóvenes, chicos nuevos".

Estos son los futbolistas citados del torneo local que trabajarán bajo las órdenes del comando técnico de nuestra Selección Mayor en el Complejo Deportivo Videna-FPF.



Más información aquí ▶️ https://t.co/GwYXhoOjNl#ArribaPerú ���� pic.twitter.com/Xf4qWYBNnT — Selección Peruana ���� (@SeleccionPeru) February 17, 2021

Ricardo Gareca estará en Lima el lunes 22 de febrero y de inmediato se pondrá a trabajar de forma presencial con los seleccionados con miras a los partidos de Eliminatorias ante Bolivia y Venezuela.

