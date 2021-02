Pensando en Eliminatorias: Ricardo Gareca ya tiene fecha de retorno al Perú

Según información de Líbero, el Gobierno está próximo a brindarle permiso y todas las garantías para que el fútbol peruano inicie en marzo y de ese modo los futbolistas nacionales lleguen con ritmo de competencia para las Eliminatorias que se jugarán la última fecha del mismo mes.

Con el permiso, la posibilidad de que Ricardo Gareca pueda trabajar de forma presencial ya es viable y la Federación Peruana de Fútbol ya gestiona el pasaje de vuelta del técnico argentino, que estaría por la capital la próxima semana.

Antes de que se decretara cuarentena nacional en Lima y otras diez regiones del Perú, los futbolistas peruanos que militan en la Major League Soccer entrenaban de forma presencial en la Videna, pero debieron volver a sus casas.

Aunque respetó las medidas optadas por el Gobierno, Ricardo Gareca no se mostró conforme con lo realizado, debido a que la cuarentena conduce a complicaciones económicas.

"Hay gente con problemas de todo tipo, ente que necesita hacer actividad física y no puede estar encerrada. No sé, en definitiva, haciendo un balance, me lleva a pensar que es más peligroso. Uno debe apoyar la medida en la medida que la medida sea productiva.Ir al encierro otra vez no creo que sea el camino más apropiado. Creo que es un recurso muy limitado. Es lo que pienso".

