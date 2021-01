Preocupación de Ricardo Gareca por posible aplazamiento de la Liga 1

La Liga 1 ya tiene formato confirmado, además de fecha de inicio (26 de febrero) y con la posibilidad de que los equipos puedan ser locales en sus ciudad, sin embargo, con la cuarentena total en 10 regiones del Perú, una de ellas Lima, el inicio de la competencia podría verse comprometido.

Ricardo Gareca ya estaba en Lima para realizar los trabajos con miras a los partidos de Eliminatorias ante Bolivia y Venezuela, pero debido a la cuarentena y la imposibilidad de trabajar de forma presencial, volvió a Argentina para estar al lado de su familia.

Ricardo Gareca acaba de partir rumbo a Argentina tras conocer las medidas de cuarentena dictadas por gobierno. Antes de viajar, se refirió a la situación del país, Christian Cueva y los jugadores de la MLS. Los detalles en las plataformas de @RPPDeportes y @RPPNoticias. pic.twitter.com/s6EPKSC0Bd — Kevin Pacheco (@kevin23pacheco) January 29, 2021

“A todos nos preocupa. Uno no pensaba que iba a volver a la misma situación, no creo que sea favorable para nadie. Es lo que toca, son resoluciones que se toman y hay que aceptarlas. No creo que favorezca nada, la gente la está pasando mal en todo aspecto, también en el económico”, indicó Gareca en entrevista a RPP.

"Trabajaremos virtualmente todo lo que hicimos el año pasado”, agregó el técnico de la selección peruana que se hizo cargo de la blanquirroja desde el 2015.

La Liga 1 no es la única preocupación de Ricardo Gareca. Los jugadores peruanos que militan en la MLS no tienen competencia hasta abril, fecha posterior a los encuentros de Eliminatorias ante Bolivia y Venezuela.

