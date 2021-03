Sergio Ramos: "¿Boca o River? Boca, por Riquelme y La Bombonera"

Sergio Ramos. El monstruo del Real Madrid. Por ahí, top 3 de los mejores defensores de la historia de La Casa Blanca. Capitán, multicampeón. Sin dudas, un placer ser contemporaneos a esta bestia.

El futbolista Merengue hoy dialogó con Ibai, el streamer más popular del mundo, y dejó títulos de todo tipo en una entrevista espectacular.

Sobre el final de la nota, como hace siempre, el español le preguntó a Ramos si se queda con Boca o River.

Y Sergio no dudó: "El fútbol argentino me genera simpatía. Siempre me dijeron que tengo similitudes. El Boca Juniors, seguía a Maradona, siempre me simpatizó un poco más que River. Tuvimos amigos como el Pipa Higuaín, como Saviola, que eran de River. Si me tengo que quedar con uno me quedo con Boca, por Juan Román Riquelme y La Bombonera".

Justamente, algo que Ibai seguro no tenía presente, este domingo se enfrentarán los dos equipos más grandes de Argentina en una nueva edición del clásico. ¡Qué partido se nos viene y ya sabemos para qué equipo va alentar el capi del Madrid!

SEÑORAS Y SEÑORES: LA PREGUNTA DEL MILLÓN. Sergio Ramos se queda con... ¿BOCA O RIVER? pic.twitter.com/Owmk7b3D9n — SportsCenter (@SC_ESPN) March 11, 2021

