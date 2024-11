Sergio Ramos elige al mejor jugador de la historia: “Ahora lo disfruto…”

Pocos jugadores han coincidido con tantas estrellas como Sergio Ramos. Mientras espera por un nuevo reto en una carrera cargada de éxitos por Sevilla, Real Madrid y PSG, el ex capitán de los merengues se ha mostrado tajante alrededor de quien es el mejor jugador de todos los tiempos. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldinho, en sus reflexiones.

Todo ocurrió en una entrevista con la TV del PSG y tras formalizar su llegada a un equipo que en verano del 2021 armaba un plantel de peso. Como si se tratase del videojuego FIFA, Qatar juntaba figuras e incluso conseguía que rivales de época como Messi y Ramos coincidiesen sobre un mismo césped bajo la misma camiseta. Fue ahí donde el camero, pese a elogiar de sobremanera a CR7, se inclinó por La Pulga como el GOAT de este juego.

“Han sido muchos años sufriendo a Messi. Ahora lo disfruto. Es el mejor jugador que ha dado el fútbol…Para mí siempre ha sido uno de los mejores del mundo, por no decir el mejor, y tenerlo ahora dentro de nuestra plantilla yo creo que hace que el equipo recupere mucho más valor, que tenga más importancia para todo”, reflexiones de un Sergio Ramos que enfrentó como pocos a La Pulga en su prime de rendimiento. Durante 24 meses llenos de problemas, coincidieron en un mega PSG que quedó en deuda.

Decimos que la reveladora entrevista ocurrió en París. Un lugar donde todo cambió a inicios de siglo con un joven Ronaldinho que llegaba desde Gremio. Ramos, otro que también le conoce bien, quiso matizar que si bien Messi es el mejor en sus valoraciones, el 10 de la Verdeamarelha ocupa un lugar especial en sus sensaciones: “Yo creo que ha sido el jugador más mágico que he visto en la historia del fútbol. Lo he visto hacer cosas que no he visto otra vez a lo largo de mi vida. Para mí, él (Ronaldinho) es un jugador diferente. Es un mago. Es mágico todo lo que él ha hecho. Es un genio”.

Ramos y Messi, parte de un PSG galáctico que quedó en deuda: IMAGO

“Yo creo que a todos nos ha marcado el fútbol de Ronaldinho…El dribling, la velocidad y los goles. Creo que ha sido un jugador único. La única pena es que no haya estado más años a ese altísimo nivel que nos mostró. A mí siempre me han inspirado los mejores del mundo y Ronaldinho ha sido de los mejores. Ha dejado un legado, de lo que es el fútbol diferente, la samba brasileña, la visión de juego, la velocidad, el desborde…El reúne cosas que tienen muy pocos jugadores en la historia del fútbol”, palabras de un Sergio Ramos que fue rival de tanto Dinho como Messi en el inicio de su paso por Real Madrid. La suerte y el destino quisieron que con La Pulga, fuesen compañeros en el Parque de Los Príncipes.

Los números de Sergio Ramos

Nada le quedó por ganar al camero. Un Mundial y dos Eurocopas con España se unen a una carrera para la historia en Real Madrid y PSG. A lo largo de 846 partidos a nivel de clubes, donde se incluyen 119 goles y 37 asistencias, Ramos levantó 14 títulos nacionales y otros 11 en el plano continental o de FIFA. Destacan en este sentido 4 Mundial de Clubes y mismo número de UEFA Champions League.

¿Dónde puede seguir la carrera de Sergio Ramos?

Relevo habló de una oferta de Boca Juniors que de momento no pasó de ser un simple sondeo. Gigantes del continente como Vasco Da Gama, Corinthians y otros conjuntos de Oriente Medio también han monitorizado el futuro de un defensor que a sus 38 años y tras un segundo ciclo en la ciudad de Sevilla, aguarda por el próximo paso en su carrera.

