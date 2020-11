"Me haré cargo": Leao Butrón se manifestó tras recibir críticas por sus declaraciones

El 2020 de Alianza Lima ha sido responsabilidad de todos. Dirigencia, comando técnico y futbolistas no estuvieron a la altura de un importante club como el Blanquiazul.

Uno de los más cuestionados en este sentido ha sido Leao Butrón. El portero no solo ha tenido malas actuaciones, sino que también ha sido acusado de causar la salida de distintos técnicos en el club.

Él, igual, se anima a hablar y obviamente lo niega. Este miércoles, igual, brindó unas declaraciones que lo hicieron foco de las críticas de Alianza Lima.

"Hemos entendido, quizá un poco tarde, que la entrega total no se negocia", escribió el arquero íntimo de 43 añso que no viene atajando en las últimas jornadas.

Tras ver las consecuencias que tuvieron esas palabras, salió a aclarar en twitter: "Siempre me haré cargo de lo que digo, pero jamás de lo que entiendan! En esta recta final, necesitamos el apoyo de todo el pueblo blanquiazul, ser positivo en todo momento, pensar en nuestra institución, no buscar problemas donde no los hay, simplemente APOYAR!".

Así, el portero dejó claro que el problema es de interpretación y no suyo. Pidió, entonces, que todos remen hacia el mismo lado, hacia el lado del apoyo. Igual, no muchos coincidieron con él ¡A demostrar en la cancha!

