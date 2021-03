"Le dio mucho al país": Pedro Gallese defendió a Leao Butrón de las críticas

Uno de los nombres que más se mencionó en los últimos meses fue el de Leao Butrón. Tras el descenso de Alianza Lima, el experimientado portero era señalado por muchos hinchas y perioditas.

El liderazgo del arquero y su nivel de toda su carrera fueron cuestionados por su último año. Hay que decirlo: la baja de los Íntimos ha sido el acontecimiento histórico más importante del fútbol peruano de las últimas décadas.

Igual, el portero muchas veces era visto como el único responsable y esto sin duda era injusto. Encima, después de todo esto, se terminó retirando y dando fin a una carrera con más éxitos que fracasos.

Por eso, muchos futbolistas cercanos lo defienden. Un caso ejemplar es el Pedro Gallese, con quien compartió equipo en el 2019, cuando llegaron a la final contra Binacional.

"Me parece un poco injusto con él porque hizo mucho por Alianza. Le ha dado momentos muy felices a Alianza. También noté que no se habló mucho sobre su retiro y me parece increíble porque le dio mucho al país. Sé lo grandes que es", señaló el de Orlando en ESPN FC.

Así, entre guardametas se respaldan. Ya se verá después si la historia saca la mancha de la carrera de Leao o queda ahí. Los recuerdos hablarán en el futuro.

