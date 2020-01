Siempre picante: Ferrari le tiró flores a Millán y Dos Santos y le dejó una chiquita al Mudo

Jean Ferrari se conviertió desde su llegada en un personaje importante en Universitario de Deportes. Sus declaraciones y gestiones rápidamente dan que hablar.

Él fue el que se encargó de los refuerzos junto con el DT y también de negociar las continuidades en tienda merengue.

En el caso de Alberto Rodríguez y su llegada a Alianza Lima estuvo bastante presente. Por ello, hoy, con las aguas más calmas, se animó a hablar sobre lo que sucedió.

"A Alberto Rodríguez le hicimos una buena propuesta. No sé qué le habrá presentado el otro equipo (Alianza Lima)", disparó para comenzar. "Es cierto, dentro del mercado peruano no está entre los mejores pagados. Más detalles no puedo dar", informó después por si la causa podía ser económica.

Una fuente que el Depor no quiso revelar, le dijo al periodista Arturo Reyes que Rodriguez llegó a Alianza por una menor suma de dinero que la que le ofrecieron en Universitario. De ser esto cierto, puede ser una respuesta muy fuerte a las declaraciones que soltó Jean Ferrari. — Luis. F Burranca (@luisburranca) January 9, 2020

"Ya vi un poco más a fondo al equipo y da para la ilusión", se refirió a lo que se viene. "Hace mucho no veía en el Perú un ‘9’ como Dos Santos. Millán hace magia y tenemos jugadores de diferentes características, hasta para variar el esquema", elogió a las incoporaciones.

Así, Jean Ferrari volvió a ser noticia. Se puso picante con Rodriguez y le tiró flores a los suyos.

�� Entrevista a Jean Ferrari por @PedroCaneloec:

�� "Hace mucho no veía un 9 como Dos Santos; Millán hace magia".

�� "Para la J.A de febrero tiene que cumplirse el cronograma de pagos. Para eso la admin. se ha planteado postergarlo, no sé qué va plantear Gremco". pic.twitter.com/cCcOeQSkJb — Info. Universitario (@Info_Crema) January 9, 2020

