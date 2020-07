Silvio Romero: "¿Si me llama Gallardo? Lo escucharía"

Silvio Romero salió en Súper Fútbol, por la pantalla de TyC Sports, para dejar en claro que en Independiente las cosas siguen muy mal.

El club tiene deudas con todos sus jugadores y es constante la amenaza de que gran parte del plantel se vaya en el próximo mercado de pases.

"Con el club hay un relación desgastada, es difícil que continúe. No quieren que los referentes sigan, nunca me cumplieron el contrato que firmé", comenzó explicando el delantero.

"El incumplimiento conmigo no tiene que ver con la pandemia. No me quiero quedar en un lugar donde cada 4 o 5 meses tengo que mandar una carta documento", agregó.

Luego, sobre su futuro si no sigue en Avellaneda, soltó que no descarta "seguir jugando en el fútbol argentino", y afirmó que va a "escuchar todas las propuestas".

"No descarto seguir jugando en el fútbol argentino, voy a escuchar todas las propuestas. ¿Si me llama Gallardo? Lo escucharía".



Más de Silvio Romero en @superfutbol. ¿Le interesará al Muñeco? pic.twitter.com/ariWYizZOl — Bolavip Argentina (@BolavipAr) July 14, 2020

Claro, la pregunta no faltó y con sus respuesta él abrió varios puertas: "¿Si me llama Gallardo? Lo escucharía", expresó.

De igual manera, cerró: "Es doloroso porque se acerca un fin de ciclo. No tengo problemas en seguir pero no se si el club quiere".

Lee También