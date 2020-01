Sin rodeos: la revelación sobre el estado físico de Daniel Osvaldo

Una de las grandes y gratas sorpresas del actual mercado de fichajes en la Superliga la dio Banfield al oficializar la contratación de Daniel Osvaldo.

Ya habían pasado tres años desde que el ex Juventus, Roma y Boca decidiera anunciar el fin de su carrera deportiva. Con otros intereses, decidió retirarse y dedicarse a otros gustos muy lejanos al fútbol y el deporte.

Ahora, en 2020, no aguantó más las ganas de volver a las canchas y arregló todo para regresar y jugar con Banfield. Sin embargo, la pregunta del millón es: ¿está en condiciones para jugar?

Tras la primera práctica con el Taladro, una persona muy cercana al cuerpo técnico del club contó detalles del estado físico de Osvaldo al portal Infobae. A sus 33 años, parece que el atacante está en mejor forma que muchos de sus nuevos compañeros.

"Hizo todo a la par del resto, es más, en los ejercicios de resistencia algunos la quedaron más atrás y él aguantó".

Por otras parte, él mismo atendió a la prensa tras la la práctica y contó que se siente muy bien. Su objetivo es ponerse a tono para la competencia, exigirse e ir a tope sin que su cuerpo se resienta:

"Me siento muy bien, con muchas ganas. Hoy quise terminar el laburo y lo terminé. Vamos día a día a ver cómo me siento. Hoy me sentí bien, cansado obviamente. Estamos todos cansados porque es una pretemporada. Pero muy bien... Me tengo fe de que todo va a salir bien. El objetivo es no lesionarme".

