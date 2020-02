Sol Rivas ni lo dudó a la hora de armar sus planes para el sábado a la noche. Se fue a La Bombonera en familia, para alentar al equipo de sus amores.

Boca es mi abuelo, mi viejo, mi hijo. Boca es mi familia, herencia y elección. DALE BOCA DE MI VIDA! pic.twitter.com/NqtFxfyWZg — SOL RIVAS���� (@solangerivas) February 9, 2020

Y más allá de festejar el triunfo Xeneize 2-0 sobre Atlético Tucumán, para alcanzar a River en la cima de la Superliga, terminó confesando un hecho que vivió en el estadio y la molestó mucho.

"Estoy (estamos, muchos como yo) podridos del que te fuma en la jeta todo el partido. No sé hasta qué punto juega lo del aire libre, si hay 4 personas por metro cuadrado. Ojalá lo prohiban algún día *corre mientras esquiva los huevazos*", escribió, indignada, la más hermosa de las hinchas de Boca.

Estoy (estamos, muchos como yo) podridos del que te fuma en la jeta todo el partido. No sé hasta que punto juega lo del aire libre, si hay 4 personas por metro cuadrado. Ojalá lo prohiban algún día *corre mientras esquiva los huevazos* — SOL RIVAS���� (@solangerivas) February 9, 2020

Aprovechó, además, para remarcar que ya hace cuatro años que ella dejó de fumar y "no hay un bendito día que no me alegre por eso".

Más allá del episodio que tanto le molestó, Sol Rivas se permitió disfrutar del triunfo y de su visita al Templo, junto a su hijo Salvador y su papá.

Lo linda que está nuestra casa. Y con la luna de ayer ni te digo. Ah y también les dejo una foto del Banderita, no hay polké. pic.twitter.com/RI6KwiXpq2 — SOL RIVAS���� (@solangerivas) February 9, 2020

"Lo linda que es nuestra casa. Y con la luna de ayer ni te digo", escribió en otro tuit, acompañando tres postales de La Bombonera.

