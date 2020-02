Entre todas las rarezas que ensayó Gustavo Alfaro durante su breve ciclo como entrenador de Boca, a Franco Soldano, tal vez el más tradicional de los delanteros de área, le tocó jugar por la banda derecha en un Superclásico de Copa Libertadores ante River.

En el partido de ida de aquellas semifinales del año pasado, disputado en el Monumental, el atacante salió de titular, pero no con la misión de marcar goles sino con la de tapar las escaladas de Milton Casco, lateral del Millonario.

Las cosas no salieron bien, como era de esperarse por todos menos por Alfaro, y se fue reemplazado a los 10 minutos del segundo tiempo. En la revancha, en La Bombonera, ni siquiera estuvo entre los convocados.

#Soldano s/jugar de 8 vs River "Puede ser que me haya perjudicado, pero uno como jugador no puede decir que no. Un clásico, Libertadores". — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) February 6, 2020

Pasó el tiempo, llegó Miguel Ángel Russo al banco de Boca y finalmente Franco Soldano se atrevió a reconocer que aquella decisión de Alfaro no ayudó en nada a que pudiera afianzarse en un equipo de máxima exigencia.

"Puede ser que aquella decisión me haya perjudicado, pero uno como jugador no puede decir que no. Era un clásico de Libertadores", expresó ante la consulta en rueda de prensa.

Y agregó: "Te la cambio: vos jugás de delantero, sos hincha y vas a jugar el clásico de Copa de 3. ¿Vas a decir que no? Vas a morir por jugar y hacerlo de la mejor manera".

#Soldano "Cometí errores propios del desconocimiento de la posición, pero el sacrificio y las ganas no se pueden negociar. Yo cumplí lo que me han dicho, nada más". — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) February 6, 2020

Finalmente, Soldano hizo la autocrítica de aquel encuentro. Pero resaltó que no se arrepiente de haber accedido al pedido del entrenador: "Cometí errores propios del desconocimiento de la posición, pero el sacrificio y las ganas no se pueden negociar. Yo cumplí lo que me habían dicho, nada más".

Lee También