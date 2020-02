Franco Soldano vivió una jornada soñada con la camiseta de Boca el sábado pasado en la Bombonera.

El delantero metió su primer gol de local con el Xeneize, que sirvió para comenzar a ganarle a Atlético Tucumán y seguir bien prendidos en la pelea por la Superliga Argentina.

De igual manera, algunas críticas le cayeron al futbolista por un video que se filtró unos días más tarde.

En el mismo se lo puede ver a él llegando al vestuario antes de dicho duelo, y frenando para ser bendecido por un cura.

Fue el propio jugador el encargado de contar cómo se dio ese momento y explicar por qué aceptó la petición del hombre.

Franco Soldano se refirió al particular momento en el que un cura lo bendijo entrando a La Bombonera antes del encuentro ante el Decano. pic.twitter.com/DrmJsDCEug — SportsCenter (@SC_ESPN) February 11, 2020

"Fue un hecho muy loco. Yo perdí a mi mamá hace unos años, a partir de eso tuve episodios muy fuertes, de cosas que me pasaron en momentos determinados. Iba por el pasillo que ustedes conocen, que hay mucha gente pidiendo fotos y saludos. Iba escuchando música, justo en ese momento se cambió la canción y escuché que me llamaron. Me di vuelta, una persona, que me dijo que era cura, me preguntó si me molestaba que me haga una bendición, le dije que no. Me hizo la bendición, es creer o reventar, yo estoy abierto a esas cosas, va más allá de la religión, es una cuestión de fe y señales. Después, el resultado está escrito, es el destino, lo que sea. Es una linda anécdota", afirmó en diálogo con la prensa.

