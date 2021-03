Son lo mismo: Francisco Gonzales habló de la continuidad de Ángel Comizzo

Universitario de Deportes está mal hace tiempo. Si bien el año pasado tuvo una temporada positiva gracias a sus refuerzos, su entrenador y su dirigencia no están a la altura de la institución.

Ángel Comizzo, por ejemplo, no respeta a los otros técnicos. Más allá de sus falencias tácticas, su flojo trabajo físico y malos resultados, su actitud también molesta a los hinchas.

Por el lado dirigencial, Francisco Gonzales también es rechazado por los cremas. El director deportivo se demoró más de dos meses en traer un atacante extranjero. Además, en la U, se fueron más y mejores jugadores de los que llegaron.

El inicio del torneo peruano muestra el trabajo de ambos: no hay juego, no hay defensa, no hay físico y, en consecuencia, no hay resultados. Por eso, le cuestionan el trabajo al entrenador.

El director deportivo sale en su defensa en Pulso Sports: "Es falso que se plantee la salida del profesor Comizzo. El COVID ha causado estragos en el plantel. Tenemos 10 contagiados. La confianza sigue intacta".

Así, Gonzales no solo salió en defensa de Comizzo. Además, lo excusó. En fin, sin duda, persiguen los mismos intereses. El problema es que quizas esos intereses no sean los mismos que los del club y los de los hinchas...

