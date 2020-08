Sonríe todo River: Coudet se bajó de la pelea por Nacho Fernández

Ignacio Fernández es, sin lugar a dudas, uno de los futbolistas más importantes que tiene River Plate en su plantel. El mediocampista se ha transformado en una pieza absolutamente clave para Marcelo Gallardo y su idea de juego.

Pero claro, los rendimientos altos del exjugador de Gimnasia y Esgrima La Plata despertaron el interés de varios equipos extranjeros, entre ellos Internacional de Porto Alegre, que, en un pasado cercano, hizo todo lo posible por incorporarlo.

En el presente, en medio de la situación compleja que atraviesa el Millonario, intensificada por la pandemia del coronavirus, surgió el rumor de que Fernández comunicó su decisión de marcharse si se presenta un ofrecimiento potable.

De todos modos, cuando todos los cañones apuntaban nuevamente a la mencionada escuadra brasileña, Eduardo Coudet, su director técnico, salió al cruce para confirmar el interés pero descartar la chance por cuestiones económicas.

"Sería una mentira si dijera que no quiero contar con Nacho pero no podemos hacer una operación como esa. No tenemos dinero. Hoy no hay nada y no podemos desviarnos de eso", comenzó exteriorizando el director técnico argentino.

"Elegí dejar Racing para conducir un 'Súper Inter' pero pasaron muchas cosas y el discurso cambió en el club. Hay que tener inteligencia para conseguir jugadores y tener imaginación. Debo conformar un equipo bueno y barato y creo que puedo hacerlo", completó.

