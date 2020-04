TNT Sports: Estudiantes fichará a otro subcampeón de la Selección Argentina

Juan Sebastián Verón está haciendo realmente una revolución en un Estudiantes de La Plata que ya lo tenía como ídolo. Su regreso al final de su carrera, el Torneo Apertura 2006, el Apertura 2010 y la Copa Libertadores 2009 fueron solamente lo primero que tenía para darle el club. Ahora como presidente del Pincha, la Brujita realmente ha renovado de pies a cabeza al club que lo vio nacer como también a su padre.

Terminó la remodelación que tanto se hizo esperar de Jorge Luis Hirschi, llenó las inferiores y hasta el propio cuerpo técnico de primera con exjugadores que tan bien él conoce. No obstante, no se quedó allí, la gran incorporación del pasado mercado de pases fue Javier Mascherano, quien volvió a la Argentina para jugar sus últimos meses como futbolista profesional. Nada menos que un integrante de uno de los mejores equipos de la historia, el Barcelona de Pep Guardiola, y subcapitán de la Selección Argentina subcampeona en Brasil 2014, donde estuvo nada menos que Alejandro Sabella.

En las últimas horas, la información parece ser que Estudiantes tiene prácticamente cerrado a un compañero de Mascherano en aquella Albiceleste, que estuvo a minutos de la gloria eterna en el Marcaná contra Alemania. Así lo tiró TNT Sports este jueves: se trata de José Basanta, quien tuvo más rodaje que nunca en el conjunto nacional de la mano de Sabella y que fue una de las sorpresas de la lista de 23 jugadores que viajó a Brasil.



#TNTSportsEnCasa �� | �� @nico_latini cuenta que Estudiantes �� incorporará a otro subcampeón en el Mundial 2014 �� con la Selección Argentina ����: José Basanta pic.twitter.com/gbp57nqQ4k — TNT Sports LA (en ��) (@TNTSportsLA) April 2, 2020

"Si no pasa nada raro en el medio, José Basanta, que mañana estará cumpliendo 36 años, va a llegar a Estudiantes para el próximo mercado de pases. Es una opción que no ven mal desde la dirigencia con esta chance de seguir sumando hombres de la casa", manifestó el periodista Nicolás Latini en referencia al defensor que es capitán de Rayados de Monterrey, pero que se le vence el contrato ahora a mitad de año. Salió justamente del Pincha como futbolista profesional, pero hace ya doce años que está en el exterior: once temporadas en el equipo mexicano y una en la Fiorentina.

Además, de ser compañero a Mascherano, cabe recordar que también lo fue de Marcos Rojo y Mariano Andújar, quienes estuvieron en dicha Copa del Mundo. Rojo, quien justo se lesionó antes del parate por la cuarentena obligatoria, fue una de las revelaciones del conjunto nacional, mientras que Andújar no tuvo minutos pero fue el primer suplemente de Sergio Romero bajo los tres palos.

Lee También