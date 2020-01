Tanto la directiva como el cuerpo técnico de River, encabezado por Marcelo Gallardo, parecen tener las cosas muy claras con respecto al mercado de transferencias que está desarrollándose y se extenderá por algunas semanas más tras la reanudación de la Superliga.

Según avanzó en TNT Sports el periodista Maximiliano Grillo, quien siempre sigue de cerca la actualidad del Millonario, la intención es no incorporar a ningún futbolista a menos que termine yéndose alguno de la actual plantilla a partir del pago que se efectúa de su cláusula de rescisión.

"Si no se va ningún jugador, y solamente se irán por la cláusula de salida, River no va a incorporar. Salvo que aparezca algún ofrecimiento que cierre, un préstamo sin cargo. Pero no creo que eso termine sucediendo", señaló.

#TresArriba | ¿Cómo está el mercado de pases de River? @MaxiGrillo nos cuenta la actualidad del Millonario y las chances de que se vaya otro jugador del plantel. pic.twitter.com/yUJPlZTamp — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) January 20, 2020

Sí reconoció que todavía existe la posibilidad de que se vayan los juveniles Julián Álvarez y Santiago Sosa, aunque aclaró: "En ese caso, a River le ingresaría un dinero que la verdad no tiene previsto que le ingrese. Si terminás transfiriendo a Julián Álvarez, con una cláusula de 20 millones, van a aparecer oportunidades que por ahí no tenías".

Pese a ello, dijo creer que ni Julián Álvarez ni Santiago Sosa terminarán saliendo en el presente mercado de fichajes.

El periodista se refirió, además, a que la que comenzó será una semana clave para definir la encaminada renovación del contrato de Nacho Fernández. A su vez, destacó que en el caso de Ignacio Scocco la renovación pasará por cuestiones deportivas más que económicas.

#TresArriba | River: "Esta semana se define la renovación de Nacho Fernández", avisó @maxigrillo pic.twitter.com/VL8rUIV4Tb — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) January 20, 2020

