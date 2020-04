Tapia dijo que ni piensan en cuándo va a volver el fútbol argentino

El fútbol argentino se terminó en aquella caótica primera jornada de la Copa de la Superliga, cuando River no se presentó y la mayoría de los jugadores se presentaron bajo protesta en un fin de semana donde no debió de haberse jugado. Fue la primera y única fecha del fútbol local que se jugó a puertas cerradas a causa del coronavirus. La Superliga 2019/20 había terminado en tiempo y forma, pero una semana después se cerró todo.

Hace ya más de dos semanas que se jugaron los encuentros de la Copa de la Superliga y el fútbol argentino se suspendió al implementarse la cuarentena obligatoria, que se dictó el viernes 20 de marzo. No obstante, ya hubo varios rumores e informaciones circulando sobre cuándo y cómo volvería a rodar la pelota en la Argentina. Igualmente, apareció públicamente Claudio Chiqui Tapia para dejar en claro que ni ellos están analizando cuándo será eso.

"No hablamos ni pensamos todavía en cómo se van a definir los torneos. Porque no sabemos cuánto va a durar la pandemia. No hay fechas ciertas de nada. Vamos a seguir las recomendaciones oficiales antes de tomar cualquier decisión", aseguró el presidente de la AFA en una entrevista con Diario Olé. Así parece que los rumores de un torneo de 30 equipos, menos descensos, más ascensos, quedan por un rato de lado.

Claudio Tapa en @DiarioOle:



�� "Me sorprende un poco lo que está saliendo (torneo de 30 equipos, descensos, ascensos). Para nosotros la prioridad hoy es la salud. Segundo, la economía de los clubes. El fútbol hoy está bastante lejos" pic.twitter.com/fEoubrzYnn — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 4, 2020

"Me sorprende un poco lo que está saliendo... Para nosotros la prioridad hoy es la salud. Segundo, la economía de los clubes. El fútbol hoy está bastante lejos... Nadie sabe a ciencia cierta cuándo se va a terminar esto", argumentó. Unas declaraciones que parecen estar en la misma sintonía que las de Alberto Fernández, quien aclaró que mayo sería el peor menos para el regreso del fútbol argentino.

Por último, manifestó Tapia: "Hay que esperar, hay que esperar... Te repito, hoy la prioridad es la salud, no el fútbol o cómo se van a definir los campeonatos". La cuarentena, hoy por hoy, terminaría el 13 de abril, aunque podría prolongarse, pero está claro que el fútbol está lejos de ser un tema de agenda y está perfecto que así sea. La cuarentena obligatoria por el coronavirus debe continuar y la Copa de la Superliga ha quedado muy lejos en el tiempo.

