Tarjeta roja para Santa Fe: la crítica al club por el manejo de la crisis sanitaria

Actualmente el panorama en el país no es favorable a causa del coronavirus. A la fecha el país ya cuenta con 2.473 personas contagiadas y esto ha generado diferentes problemas tanto en el marco de la salud, como también, en el plano económico y deportivo. Ante esta situación, en el fútbol también se han presentado algunas alternativas para sobrellevar la crisis y el caso de Santa Fe no fue visto con buenos ojos.

Como medida de solución en medio de la emergencia que afronta el país, el club capitalino cumplirá con el pago de los contratos de los jugadores del plantel profesional, pero desafortunadamente, el equipo de mujeres quedó relegado a la medida y según la institución bogotana, hubo un mutuo acuerdo con esta gestión que solo se compromete con un auxilio económico en el mínimo vital de cada deportista durante este periodo de aislamiento obligatorio.

Debido a esta situación, las polémicas aparecen y Mauricio Osorio Muñoz, periodista de Antena 2 remarcó la situación en una dura columna. "Pero ahí me nace una inquietud, ¿porqué al plantel masculino se les trató distinto? No se les midió a las mujeres con la misma vara , ya que a los hombres se les hará un pago “parcial” de sus sueldos. Para mí eso es discriminación, así el dirigente ‘cardenal’ afirme que hubo mutuo acuerdo".

"Me da mucha pena pero nuevamente Méndez se equivoca, como lo hizo al tratar el tema de rebaja de sueldos por las redes sociales. Todos sabemos del mal y difícil momento que estamos viviendo en el mundo por la aparición de la covid-19, pero se deben resolver los problemas con cabeza fría y tratar de no perjudicar a ningún miembro del plantel. Creo que con las mujeres no se trató equitativamente el inconveniente económico que atraviesa el plantel capitalino", sentenció el comunicador.

El hecho generó repercusión y en esta instancia también hubo críticas por parte de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López e incluso la postura de la vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez, quienes rechazaron la postura del cuadro bogotano y su manera para afrontar la crisis económica que también aqueja al fútbol colombiano.

Lee También