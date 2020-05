Tchami, el camerunés que jugó en Boca: "Me convirtió en una estrella de cine"

Lo que leen. Quizás ustedes eran muy chicos, pero un camerunés llamado Alphonse Tchami jugó dos años en Boca.

Entre 1995 y 1997 defendió la camiseta del Xeneize. Le metió un gol a River en el Monumental y asisitió a un joven Juan Román Riquelme para su primer gol con la camiseta azul y oro. Toda una leyenda.

En diálogo con Diario Olé, dejó en claro que cuando lo llaman para hablar de esa etapa "siempre es una grata sorpresa" y agregó: "De mi parte recibo esas cosas con gusto. Los hinchas de Boca me recuerdan en todas partes del mundo".

Con emoción, recordó: "Dejé muchos amigos en la Argentina. La gente me saluda mucho acá en París, me encuentro a muchos turistas argentinos y siempre me piden una foto... A veces por el revuelvo que se arma varios piensan que soy un actor de cine. Boca me convirtió en una estrella de cine".

Además, no dudó: "Eso me pasó acá en Francia, pero con Boca es así en todas partes del mundo: en Sudáfrica, en Australia, en donde sea... Donde haya un argentino siempre se acuerdan de mí".

¿La pasión por el cojunto de La Ribera en Camerún? "Se ven muchas camisetas, y se venden también. Todo el mundo quiere esta camiseta. Cuando yo estaba en Argentina, Boca se hizo muy conocido en Camerún, sobre todo cuando vino Maradona a jugar conmigo. Todos querían saber qué pasaba con Boca, cuándo jugaba, ahí empezaron en mi país a hacerse hinchas de Boca".

