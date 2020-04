Teo Gutiérrez dijo que no volvería a River por una característica de Gallardo

El fútbol se detuvo y de esta manera, las programaciones de la mayoría de los canales deportivos quedaron peladas. No solo que no tienen ningún duelo para transmitir, sino que los programas que durante la semana analizaban todo lo sucedido en las distintas jornadas se quedaron sin material, generando una situación muy compleja. De igual manera, encontraron una solución que fue muy festejada, un gran acierto para también colaborar con que la gente que está guardada en sus hogares pueda pasar más rápido las horas de la cuarentena día a día.

La medida fue comenzar a pasar partidos viejos pero históricos de todo tipo de competencia: Mundiales, Copa Libertadores, Champions League, etc. Dentro de ese paquete entraron tanto el partido que River le ganó a Cruzeiro 3-0 de visitante por los cuartos de final de la Libertadores 2015, como también la final ganada ante Boca en Madrid en 2018. Y quien lo disfrutó como si fuese un hincha más fue Teófilo Gutiérrez, que fue parte clave del título conseguido unos 5 años atrás más allá de haberse ido antes de que termine la competición, perdiéndose las dos últimas llaves.

"En estos días pasaron el partido contra Cruzeiro, lo vi y disfruté, sudé de la alegría y la emoción, un momento único que uno vive como jugador, con la camiseta más grande de Argentina y una de las más grandes del mundo. Fue un equipo inolvidable, donde íbamos y jugábamos bien al fútbol, la gente lo disfrutaba", confesó el colombiano en diálogo con Programa Sin Nombre de TyC Sports. Desde Barranquilla, su ciudad natal en la que hoy defiende los colores de Junior, se tomó un tiempo de la cuarentena para hablar con la prensa y hasta respondió la pregunta de si ve chances de recibir un llamado de Marcelo Gallardo.

�� Las llamadas al exterior están caras, pero el Pity Martínez le tiró un centro a Gallardo sobre su posible vuelta a River ��pic.twitter.com/HDTO2OZT4f — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 13, 2020

"No creo, va a ser difícil, porque Gallardo es un tipo muy estricto en su trabajo, le gusta exigir mucho, le gustan mucho los jugadores jóvenes que le puedan dar ese futbol que necesita. Ahora mismo los jugadores con buena técnica y de experiencia también ganan títulos internacionales, si nos ponemos a ver algunos ganaron la Copa Libertadores con 37, 38 años. El fútbol para el que sabe no pasa de moda, si juego allá debería estar pleno físicamente y darle lo mejor a esa camiseta. Sino como entrenador sería perfecto", soltó tirando una primicia.

Además, para cerrar, recordó aquella vez que le tocó pasar por el "confesionario", como los jugadores del plantel del Millonario llaman a la oficina del Muñeco: "Si, una vez que tenía un permiso y llegué un poco tarde por problemas familiares. Era mi primera charla con él, recién había tomado las riendas de River. Me llamaron, fue difícil para mí, me dijo que me necesitaba, que River neceistaba esa clase de jugadores, me brindó mucha confianza y yo después la pude reflejar dentro de la cancha, con grandes jugadores, pude marcar la diferencia y ganar cosas importantes. Es un tipo bien, que deja hablar, sabe escuchar y también te dice lo que quiere", sentenció.

