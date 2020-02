Teófilo Gutiérrez es uno de los jugadores más talentosos del fútbol colombiano, pero también de los más polémicos y que genera amores y odios en muchos hinchas.

El delantero de Junior habló de diferentes temas que vivió a lo largo de su carrera y también de su actualidad en el club 'tiburón'.

El exRiver Plate aseguró que su deseo es ser un ejemplo para la sociedad: “Quiero ser agradecido como mi mamá me dice todos los días. Ser alguien importante en la sociedad. A veces dices que soy un gamín, pero me miro y soy un gamín bonito que ayuda a la gente y eso me hace feliz”, dijo en una entrevista al periódico El Heraldo.

“Yo no duermo hasta que Dios me permite nuevamente ponerme la amarilla”: Teófilo Gutiérrez en entrevista con @Rajocavi



¿Crees que algún día vuelva a jugar para la Selección Colombia?



P.D: Cómo ha madurado. Bien por él.pic.twitter.com/Lrthx8f0uB — Ricardo Torrents (@RicardoTorrents) February 5, 2020

Gutiérrez habló sobre los amigos que le dejó el fútbol: “Chunga; Gustavo Colman; en River todos eran amigos míos, de cumpleaños me dieron dos pudines; James me llama, me invita y me dice que ve mis partidos; Riquelme, recibo mensajes en todos lugares donde he estado”.

'Teo' también se refirió a la dupla de ataque con Miguel Borja: “Borja es un goleador y tiene el arco marcado. Técnicamente tiene que mejorar un poco después que haga los goles y Junior necesita un goleador''.

Otro de los temás que toco el atacante fue el del defensor que más le pegó y no dudo en dar el nombre de Alexis Enríquez: “En Colombia hay varios. Alexis Henríquez, entre otros. Pero más mis compañeros cuando entrenamos acá”, comentó Gutiérrez.

Otro adelanto de la entrevista con Teófilo Gutiérrez en @elheraldoco. El delantero habla de uno de los mejores partidos que ha jugado en Junior. pic.twitter.com/8OAR1N6EpK — DeportesEH (@DeportesEH) February 5, 2020

