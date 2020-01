Que si seguía el oficialismo se iba a quedar, pero que si no se iba del club. Que tenía ofertas del exterior y hasta un posible lugar en Estados Unidos. Que cómo iba a ser el reencuentro con el máximo ídolo del club. "¿Seguirá?", esa era la gran pregunta antes y después de las elecciones presidenciales en Boca.

Finalmente, Carlos Tevez no se fue a ninguno lado y tiene contrato con el Xeneize hasta mediados de año. Hoy se perfila para un nuevo año visitiendo la azul y oro.

Este jueves, en la previa de lo que será el primer partido del año para Boca, donde enfrentará a Universitario en el Estadio Bicentenario de San Juan, el Apache habló sobre su reunión con Juan Román Riquelme.

"Con Román hablamos, obvio. Siempre dije que nos debíamos una charla entre los dos, lo arreglamos en minutos y nos dijimos las cosas que nos teníamos que decir", respondió en Fox Sports Radio.

Por último, subrayó: "Pero que la gente se quede tranquila que todo está más que claro y más que bien".

Las otras frases de Tevez

+ "Siempre que venimos de una pretemporada, es una más en mi carrera y trato de hacer la mejor posible para descubrir sensaciones, que son buenas y eso es lo más importante".

+ "Con Russo hablamos más de fútbol. Me pide que no baje tanto, que me llegue la pelota más arriba que puedo dañar más. Las sensaciones son buenas y a medida que vayan pasando los amistosos hay que demostrar rápido el mejor esquema y que todos estemos cómodo".

+ "Todo es bueno, el grupo está muy bien, somos todos del año pasado. Nos acoplamos enseguida y entendimos enseguida lo que pidió Miguel (Russo)".

+ "La posición mía no es nueve nueve, son dos puntas. Me dio la libertad de ponerme donde me sienta más cómodo. Es fundamental para el jugador. Ojalá nos llegue la pelota más seguido y eso es importante".

+ "Al hincha siempre agradecido por el apoyo y amor que nos dieron y nos dan siempre. Esto es nuevo y ahora no hay nadie titular o suplente. Todos rendimos examen y el que esté mejor va a jugar seguramente lo que viene en el campeonato".

+ "Yo tengo en claro que me retiro en Boca".

