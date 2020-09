Tinelli se rindió a los pies de Gallardo y sorprendió: "En 2013 lo quise para San Lorenzo"

Marcelo Tinelli salió al aire por Súper Fútbol, en la pantalla de TyC Sports, con el objetivo principal de darle buenas noticias a los fanáticos argentinos: dejó en claro que está todo listo para volver a jugar por el torneo local a mediados de octubre, si el Ministerio de Salud lo aprueba.

De igual manera, la charla fue viajando por diferentes lados, llegando a que el histórico conductor de TV se rinda a los pies de Marcelo Gallardo, entrenador de River, contando en primera instancia de dónde llegaron a conocerse.

"Su manager es el mismo que el de Soso y tenemos una excelente relación y a Gallardo lo respeto muchísimo. Lo respeto muchísimo como entrenador, me parece un tipo de bien, una persona honesta, transparente, clara, que hace jugar muy bien a sus equipos y que es muy serio y lo admiro", expresó.

Además, lo bancó en la decisión de no jugar aquel partido ante Atlético Tucumán en marzo, cuando la pandemia recíen llegaba al país y desde el Millonario ni se presentaron en lo que era la primera fecha de la Copa de la Superliga.

Marcelo Tinelli en @Superfutbol: "Es un sueño que algún día pueda venir Luis Suárez a #SanLorenzo. Por supuesto que, con los números que se manejan hoy en Europa, es imposible competir". pic.twitter.com/rDBKjddzsJ — TyC Sports (@TyCSports) September 29, 2020

"Él habrá tenido sus razones en su momento para que River no se presente ante Atlético Tucumán, cuando las autoridades sanitarias nos daban las garantías así como hoy nos dicen que no. River entendió en su momento por un caso de la reserva, que tenían una alerta y se habían asustado, y es entendible. Después uno tiene que ver si hay o no una sanción sobre esto, que lo decide un tribunal de disciplina", analizó.

Para cerrar, sorprendiendo a más de uno, contó que en 2013, cuando el Muñeco estaba dando sus primeros pasos como entrenador en Nacional, lo quiso buscar para San Lorenzo, pero no avanzaron las negociaciones.

