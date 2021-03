Todo mal: la U suspendió nuevo entrenamiento por más casos de covid-19

Los Cremas han empezado la temporada de la peor manera posible. A los problemas administrativos de siempre y los dirigenciales que ya son costumbre, se agregaron disciplinarios, deportivos y sanitarios.

A los malos resultados, el ampay de Aldo Corzo y a la actitud de Comizzo, se sumó la propagación del virus covid-19 en el plantel. Cada día aparecen nuevos infectados.

Por ello, no pudieron entrenar este martes y pidieron la postergación del partido a jugarse este sábado contra UTC. Si bien esto aún no se define, todo parece indicar que el partido no se realizará.

Este miécoles, además, se conoció que hay incluso más contagiados que ayer. Gustavo Peralta lo informó: "Universitario suspendió nuevamente los entrenamientos tras pruebas Covid. Al parecer y lamentablemente los casos siguen apareciendo".

"Confirmado que aparecieron nuevos casos positivos en Universitario y el entrenamiento se suspendió hasta el sábado, día en el que pasarán nuevas pruebas moleculares. El virus está incontrolable en Universitario", complementó el mismo periodista.

Así, los Cremas siguen mostrando que no solo hay mala gestión, poca disciplina, casi nada de compromiso y escaso liderazgo. Además, hay mala suerte y un virus expandiéndose ¡Todo mal en Ate!

