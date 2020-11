Todo puede pasar: Ricardo Gareca se refirió a las posibilidades de arrancar de Lapadula

Estamos a horas de una fecha doble. La Blanquiroja visitará Santiago para jugar el clásico del Pacifico contra Chile y luego, en Lima, recibirá a la Argentina de Messi en el Nacional.

En la previa del encuentro contra la Roja, Ricardo Gareca brindó una nueva conferencia de prensa. Habló, por ejemplo, de la situación actual política del Perú.

Así también, el Tigre se refirió a las posibilidades de los nuevos convocados de la Selección. Hablamos de Gianluca Lapadula, Jean Pierre Rhyner y Renato Solis.

��️ Ricardo Gareca: "Lo de Sergio Peña nos preocupó, estos percances nos duelen por la expectativa de los muchachos".#UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú �� — Selección Peruana ���� (@SeleccionPeru) November 11, 2020

"Han mostrado una predisposición muy buena para unirse al grupo. Los veo muy bien", comenzó el DT. "La adapatación fue mejor de la esperada", aseguró también.

Sobre hacerlos arrancar, manifesó lo siguiente: "Cualquiera puede jugar de titular". Igual, dijo que es importante que conozcan al grupo y se integren.

Así, el Tigre no cerró ninguna puerta. Aseguró que aún no tiene aún el equipo definido. Habrá que esperar cuando se sepa el once ¡Qué ansiedad!

