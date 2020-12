Traverso, duro: "No puedo admitir que Fabra juegue con insuficiencia como Cardona"

El miércoles pasado, Boca Juniors jugó extremadamente mal y cayó por la mínima diferencia como local de Internacional de Porto Alegre en la Bombonera. Sin embargo, gracias a la definición por penales, el Xeneize logró la clasificación.

Ahora, mientras se prepara para la serie de cuartos de final de Copa Libertadores contra Racing Club, el equipo de Miguel Ángel Russo sigue siendo foco de críticas por ese rendimiento, incluso por parte de exjugadores de la institución.

Por ejemplo, uno que no tuvo pelos en la lengua y que descargó toda su artillería contra Boca y particularmente contra dos jugadores fue Cristian Traverso, multicampeón con el club Xeneize. ¿Los principales apuntados? Frank Fabra y Edwin Cardona.

"Muy preocupante porque Boca no reaccionó, eso me preocupó. No sé con qué nos vamos a encontrar el próximo miércoles", comenzó exteriorizando Traverso, pieza clave en la era de Carlos Bianchi, en diálogo con 'Crack Deportivo'.

"No puedo creer que en 45 minutos no se encuentre el problema dentro de la cancha. En el entretiempo Boca tampoco tuvo una reacción. Capaldo puede correr tres días pero corre mal, si no se ordena eso, nos va a ir mal", profundizó.

"Yo no puedo admitir que Fabra camine, que mastique chicle, que juegue con insuficiencia como Cardona. No me gusta que Salvio no salga. Si un jugador no rinde hay que sacarlo, sea quien sea", completó Traverso, muy indignado.

Fabra y Cardona, los principales apuntados por Traverso. (Foto: Getty)

