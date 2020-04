Tremenda confesión de Palacios: “Tuve una videollamada con Beckham"

Soprendió. Porque sin filtro alguno, Exequiel Palacios se animó a contar, en diálogo con Diario Olé, una propuesta que tuvo antes de irse de River. Recordemos que apenas finalizó la temporada del 2019 el tucumano partió rumbo a Alemania, para firmar con el Bayern Leverkusen y comenzar así su primera experiencia europea, con Lucas Alario como su gran compañero y amigo dentro del plantel: "Hacemos prácticamente todas las cosas juntos. Concentración, ir a entrenar… Estamos siempre cerca y aprovecho para que me explique ejercicios que no entiendo. Es un fenómeno, me ayuda mucho", expresó sobre su relación con el Pipa.

De igual manera, estuvo muy cerca de no verse ni de cerca las caras con quien compartió equipo también en Núñez, ya que una leyenda del fútbol mundial lo quiso tentar. Se trata de David Beckham, dueño del Inter Miami de la Major League Soccer, quien quiso convencer al mediocampista de que se sume a su proyecto. "Tuve una videollamada, que por otra parte fue medio raro porque para contactarte con Beckham no cualquiera lo hace, je… Así que fue medio raro y a la misma vez hermoso, así que estaba feliz por estar hablando con un gran jugador como lo fue Beckham. Por momentos no lo podía creer", reveló.

El sueño ya estaba cumplido sabiendo que uno de los nombres que por siempre se recordarán en la historia del deporte estaba atento a sus movimientos. Pero Pala mantuvo firmes sus prioridades y no dudó a la hora de elegir qué avión tomarse para seguir transitando su carrera: "Bueno, él quería que fuera allá, que había visto mis partidos jugando en River. Me venía siguiendo... Me dijo que tenía muchas ganas de que estuviera allá, que tenía expectativas de ganar cosas con el club. Así que quedó la charla ahí pero y me decidí por venir al Leverkusen".

Con la firmeza que siempre demuestra dentro de la cancha, se justificó: "Mirá, yo tengo bien en claro que el fútbol es mi trabajo y venir a Europa forma parte de uno de los deseos que siempre quise cumplir. Quiero ganarme un lugar acá, aprender y crecer como futbolista. Obvio que uno extraña a su familia, a los amigos, al vestuario de River... Pero a la misma vez esas cosas son las que me mantienen fuerte y me dan fuerzas para seguir trabajando duro para seguir creciendo. Porque a fin de cuentas uno eligió dar este paso hacia Europa para intentar triunfar acá".

Por último, sentenció que jamás pensó en irse al viejo continente para que lo vean más desde la Selección Argentina: "River también es una vidriera muy grande para llegar y yo tuve la suerte de cumplir ese sueño gracias a River. Sí pienso que este paso fue importante porque te codeas con mejores jugadores, hay mejores cosas para aprender", señaló quien de igual manera es uno de los grandes caprichos de Lionel Scaloni y tiene grandes chances de ser parte fija de la renovación que el conjunto Albiceleste está llevando a cabo. Un crack total.

