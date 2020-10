Tres puntos más: Alianza Lima venció 2-0 a Deportivo Llacuabamba

Alianza Lima no tiene margen de error y no fallaron. Los íntimos no hicieron un buen primer tiempo, pero le bastó mejorar un poco en el segundo tiempo para vencer por 2-0 a Deportivo Llacuabamba en el estadio de San Marcos por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura. Con el triunfo, los íntimos suman su segundo triunfo consecutivo en el torneo local.

Aunque falló en el partido de Copa Libertadores ante Estudiantes de Mérida, Ítalo Espinoza volvió a alinear en el arco íntimo y con mucha personalidad para encarar el partido debido al mal momento que le tocó pasar, tuvo una buena presentación.

¡PASE Y GOL! @ClubALoficial construyó la jugada con Oslimg Mora para que asista a Patricio Rubio y defina el 1-0 debajo del arco de @clubllacuabamba. #LIGA1MOVISTARXGOLPERU #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/e4V1nKWEqh — GOLPERU (@GOLPERUoficial) October 3, 2020

Sin muchas ocasiones de gol claras en el primer tiempo, Alianza Lima logró desnivelar el empate, primero con una corrida por derecha de Oslimg Mora que terminó en centro para que Patricio Rubio pueda anotar su segundo gol con camiseta íntima.

¡GOLAZO! Carlos Ascues anotó el segundo gol de @ClubALoficial con un remate que entró en un ángulo y cerró el triunfo frente a @clubllacuabamba. #LIGA1MOVISTARXGOLPERU #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/Ag1A1Pu7AL — GOLPERU (@GOLPERUoficial) October 3, 2020

Carlos Ascues, uno de los señalados por las críticas debido a su bajo rendimiento, anotó el segundo gol de buena jugada individual para sacar un remate inatajable para el arquero Miguel Ramírez.

Alianza Lima volverá a jugar el miércoles 7 de octubre ante Sport Boys a las 13:00 hora peruana. Debido a que no tendrá participación en la Copa Libertadores hasta el 20 de octubre, Mario Salas no guardará jugadores.

