Trotta destruyó a Ramón Díaz: "Fue el peor director técnico de mi carrera"

En 1997 y luego entre 1999 y 2001, Roberto Trotta defendió la camiseta de River Plate. Allí supo ser campeón de la mano de Ramón Ángel Díaz y también con Américo Rubén Gallego como director técnico. Sin embargo, sorprendió a muchos.

Es que el exdefensor se sometió al tradicional ping pong de preguntas y respuestas de 'Líbero', por 'TyC Sports', y allí exteriorizó quién fue el peor entrenador de toda su carrera como futbolista profesional. Y lo hizo sin dudar un segundo.

Trotta, que también vistió los colores de Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield, Roma, Racing Club, Sporting de Gijón, Unión de Santa Fe, Atlante, Puebla y Barcelona Sporting Club fue contundente y eligió al propio Ramón Díaz.

"El peor director técnico de mi carrera fue Ramón Díaz. Nunca dijo nada, nunca hizo nada", comenzó disparando el exjugador de 51 años de edad sobre quien es considerado como uno de los entrenadores más importantes en la historia de River.

"El gol de chilena que hice en River fue para Ramón Díaz. Se lo grité porque no me ponía y yo me quería ir. Le demostré que quería y podía jugar. Quise ir a entregarle la camiseta en la mano pero no me dejaron", profundizó Trotta.

"Ese mismo día, en el vestuario, llegó con sus zapatos y se me paró enfrente. Me preguntó si ese festejo era para él, le dije que sí, que era todo para él, y me dio la mano, me felicitó y se fue", completó Trotta recordando dicho episodio.

+ El gol de chilena y el festejo:

