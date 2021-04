Twitter: Liberman se burló de la chance de que Cavani llegue a Boca

Edinson Cavani lleva un largo tiempo exponiendo su deseo de ponerse la camiseta de Boca Juniors en algún momento de su carrera futbolística. Estas declaraciones, por supuesto, no hicieron otra cosa que desatar la ilusión de todos y cada uno de los hinchas Xeneizes, que esperan ese momento tachando los días, jornada tras jornada.

El objetivo de Boca es hacerse con los servicios del experimentado delantero uruguayo de 34 años de edad en el próximo mercado de pases, cuando su estadía en Manchester United encontraría su punto final. Sin embargo, en las últimas horas, se presentó la posibilidad de que el exjugador de Danubio, Palermo, Napoli y Paris Saint-Germain renueve.

Esta información fue volcada en Twitter por el periodista deportivo Germán García Grova, que eindicó que Manchester United y sus abogados ya terminaron de confeccionar el contrato ofrecido al uruguayo. Y quien reaccionó ante esta novedad fue Martín Liberman, otro reconocido periodista, que no hizo más que reírse y burlarse.

"Jajajajaja pero no decían que venía a Boca?", exteriorizó Liberman por intermedio de su cuenta oficial de Twitter, citando la publicación de su colega. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, este posteo de Martín no hizo más que generar una gran cantidad de reacciones, algunas de aprobación y otras un tanto enojadas...

