Marcelo Bielsa comienza a planificar la próxima fecha de Eliminatorias a disputarse en octubre. Listado en el que nuevamente Edinson Cavani no será considerado.

El delantero de Boca Juniors no recibió la notificación respectiva por lo que se perderá los partidos de la ‘celeste’ ante Colombia y Brasil.

Edinson Cavani llegó como gran refuerzo del xeneize. Sin embargo, no ha podido demostrar su faceta goleadora. Hasta el momento sólo logró marcar un gol en ocho partidos disputados. En el detalle son 517 minutos de sequía goleadora.

El registro más bajo que ha tenido en toda su carrera. Rendimiento que además sería factor clave para no ser considerado por Marcelo Bielsa. Misma situación que atraviesa Luis Suárez, quien tampoco fue reservado.

Las novedades de Bielsa

Marcelo Bielsa notificó a los 26 jugadores que están contemplados en la nómina final. Tal como acostumbra el argentino, no se hará pública ya que -en palabras del rosarino- los descartados “sufren una desilusión y no me gusta que sea pública”.

A las ausencias mencionadas también se suma Sebastián Coates y Matías Vecino. Ninguno de los históricos estará presente en los próximos partidos.

Ahora las novedades sería varias. Ronald Araújo, Giorgian de Arrascaeta, Guillermo Varela e Ignacio Laquintana son los jugadores que se sumarían al proceso para los próximos partidos.

¿Cuándo juega Uruguay?

La selección de Uruguay suma tres puntos tras un triunfo ante Chile y la derrota frente a Cuadro. Ahora el 12 de octubre debe jugar con Colombia en Barranquilla. Luego el martes 17 de octubre recibe a Brasil en el estadio Centenario.