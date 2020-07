TyC Sports: "Mauro Zárate se va de Boca"

De todo menos prolijo fue el proceder de la dirigencia de Boca respecto al vecimiento de los contratos de sus jugadores. Principalmente, los de Carlos Tevez y Mauro Zárate.

Ahora la novela del ex Vélez ha tomado más protagonismo porque desde la dirigencia le respondieron la contraoferta de la peor manera: no le aceptaron lo que había pedido (cláusula de salida en diciembre o a fines de la Copa Libertadores 2020).

Este miércoles, según informó TyC Sports, Zárate tiene los días contados en la institución y se iría en los próximos días.

"Se está yendo a reunir el representante de Mauro Zárate a la casa de Mauro y la decisión ya está tomada: estoy en condiciones de confirmar que Zárate se va de Boca. Al cien por ciento", informó.

Precisamente, fue el periodista César Luis Merlo: "Zárate se puso de acuerdo en un monto determinado del contrato. Hubo un tope de dólare blue que pidió él y Boca no se lo dio. Pero eso tanto no le molestó. Lo que quería Zárate era tener, al igual que Tevez, una cláusula de rescisión para en enero poder salir una vez terminada la Copa Libertadores. Boca también le dijo que no a eso".

"En breve, Zárate le comunicará a la institución su decisión", sentenció.

