"Un gran problema": Pierre Manrique analizó la situación del Perú-Argentina

Hoy el fútbol no importa. Perú está herido y no es por haber perdido con Chile. El país sufre por una clase política que no solo está alejada de la realidad y de la gente. Directmente está contra ellas.

Este lunes, 105 congresistas vacaban a Martín Vizcarra en un proceso ilegitimo. Desde ahí, el pueblo, el Perú, salió a las calles pidiendo cambio. En el gobierno no los ignoraban. Los intentaban callar con violencia.

El sábado llegó la peor noticia posible. La policia asesinó a al menos dos peruanos. Aún a esta hora hay muchos que no regresan a su casa. Por todo esto, Manuel Merino tuvo que renunciar.

El fútbol, que generalmente es indiferente, no pudo seguir siéndolo. Se comenzó entonces a hablar de la posible postergación del partido entre Perú y Argentina por las eliminatorias sudamericanas.

Pierre Manrique, por ejemplo, informó lo siguiente: "Está prevista reunión virtual entre miembros de CONMEBOL con los encargados de seguridad del PER-ARG. Desde Asunción están atentos a como decantará la situación política, pero admiten que reprogramar partido significaría un gran problema por la cesión de futbolistas".

Así, informó el periodista que también ha estado muy activo en la actualidad política. En el Perú, hoy, el fútbol es lo de menos. Las decisiones, sin embargo, igual se tienen que tomar ¡A esperar!

A la 1 pm está prevista reunión virtual entre miembros de @CONMEBOL con los encargados de seguridad del #PER #ARG. Desde Asunción están atentos a como decantará la situación política, pero admiten que reprogramar partido significaría un gran problema por la cesión de futbolistas. — Pierre Manrique (@ManriqueSports) November 15, 2020

Lee También