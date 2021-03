Un hincha de Boca le pidió a Ibai que les compre un 9 y su respuesta fue épica

No es ninguna sorpresa el hecho de que Ibai Llanos sigue de cerca la actualidad de Boca y apoya al equipo a la distancia en cada compromiso que tiene. Ayer, por ejemplo, dejó en claro que estaba viendo el duelo entre el Xeneize e Independiente correspondiente a la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional que terminó 1-1 en Avellaneda.

Pasa que en el último suspiro, el árbitro cobró una clara mano de un jugador del local dentro del área y Sebastián Villa tuvo la oportunidad de poner el 2-1 en el marcador que iba a ser definitivo. Pero Sebastián Sosa se hizo enorme bajo los tres palos y tapó el remate del colombiano, quedando el arquero como la gran figura del encuentro.

El famoso streamer español tiró un tuit apenas eso sucedió: "Sebastián Villa, no me puedes fallar eso amigo te lo pido por favor", expresó para volver locos a todos los hinchas del conjunto de La Ribera. De hecho uno le respondió, buscando sacar provecho de la situación, y le hizo un pedido más que particular: "Ibai comprános un 9".

Fiel a su estilo, el también influencer estuvo a la altura de las circunstancias y replicó: "Le tiré un MD a Cavani". Claro, hace mucho que se habla de la posibilidad de que Edinson termine su contrato con el Manchester United y parta directo al fútbol argentino, cerrando su carrera en uno de los clubes más grandes del continente.

Veremos si Ibai puede dar una mano para que eso pase...

