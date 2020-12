Patrick Zubczuk vuelve a Universitario para la temporada 2021

Luego de un 2018 con muchos partidos y demostrando crecimiento en el arco de Universitario, además de ganar experiencia a sus 23 años, el 2019 de Patrick Zubczuk fue de pocos minutos, debido al buen rendimiento de José Carvallo en el arco merengue.

Patrick Zubczuk entendió que debía ganar experiencia y titularidad y fue prestado a César Vallejo, donde se convirtió en el arquero menos batido en la temporada 2020 en el equipo poeta que estuvo cerca de acceder a las semifinales.

Ya casi por finalizar el 2020, se confirmó que Patrick Zubczuk volverá a Universitario: "Vuelvo con muchas ganas de aprovechar alguna oportunidad que me toque, pero todavía no he conversado con el técnico Comizzo”, dijo el arquero en entrevista al programa ‘Toca y Pasa’.

Uno de los motivos es la buena relación que tiene con José Carvallo y la posibilidad que tendría de jugar la Copa Libertadores: "A quién no le gustaría ser parte del plantel en fase de grupos de la Copa Libertadores. Por ahí se puede presentar alguna chance y hay que aprovecharla".

¡GRAN ATAJADA! Patrick Zubczuk apareció en dos tiempos para proteger el arco de @clubucv luego de dos buenas llegadas de @MelgarOficial. #LIGA1MOVISTARXGOLPERU #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/2MUAUNGhna — GOLPERU (@GOLPERUoficial) November 16, 2020

Patrick Zubczuk debutó en el fútbol peruano con camiseta de Universitario la temporada 2014. A sus 25 años ya suma 50 encuentros en Primera División, siendo el 2020 su mejor temporada disputando 25 partidos.

