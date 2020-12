Roberto Mosquera: "Con los equipos grandes como Universitario la llave no se cierra"

Con goles de Gianfranco Chávez y Jorge Cazulo, Sporting Cristal venció 2-1 a Universitario, que descontó mediante tanto de Alberto Quintero. Aunque en la previa se esperaba un partido más parejo, los rimenses fueron superiores.

Para el técnio de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, sus dirigidos jugaron el encuentro como una final: “Creo que hicimos un buen partido, hicimos una muy buena presentación. Jugamos como se juegan las finales. Un equipo serio, responsable. Merecimos algo más del marcador pero la ‘U’, por momentos, también hizo su trabajo y es un equipo difícil”.

Agregó: “Con el tercer gol no se cierra la serie, con la ‘U’ no se cierra, con Alianza no se cierra, con los equipos grandes no se cierra. Te da un margen de tranquilidad, sosiego, buscando el final. Pero las finales, así sea un marcador alto, no te puedes confiar. Jugamos muy bien por momentos y eso me tiene tranquilo”.

Sporting Cristal solo necesita un empate por cualquier resultado para ser campeón nacional, mientras que Universitario está obligado a empatar en cuanto a goles para al menos forzar alargue.

De campeonar Sporting Cristal, Roberto Mosquera sería campeón bicampeón nacional, ya que logró el título 2019 con Binacional venciendo en la final a Alianza Lima.

Lee También