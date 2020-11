Ruggeri en ESPNF90 sobre Maradona: "Pensé que no le podía pasar nada"

Este viernes, Óscar Ruggeri se reunió a través de una videollamada con excompañeros de la Selección Argentina de México '86 en ESPNF90.

El Cabezón nos hizo emocionar a todos, sí, todavía un poco más cuando ya habíamos creído llegar al límite, al hablar de Diego Armando Maradona.

El Cabezón Ruggeri, visiblemente emocionado, recordó a Diego Maradona a su manera. pic.twitter.com/p6LoTjHFig — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) November 27, 2020

El exdefensor contó cómo tomó la noticia, que se enteró junto al resto de sus compañeros en vivo en el programa del pasado miércoles.

"Estaba sentado acá el otro día cuando dijeron... Cuando pusiste la imagen y vi tres ambulancias en la casa... ¡tres ambulancias! Ahí por dentro dije: 'Mierd*'. Yo creía que a este no le podía pasar nada, después de las cosas que había pasado había dicho: 'A este no le pasa nada'. Y no le podía pasar nada porque era el capitán, era el tipo que nos indicaba a dónde teníamos que ir", empezó.

"Fue muy grande. Gracias Dios por haberme permitido estar ahí con él y con todos los demás. Gracias porque él no era Maradona con nosotros, era un pibe más como si nada. La gente se moría por tocarlo y nosotros lo teníamos ahí adentro: no le dabámos bola. Charlábamos, nos reíamos, se venía a la cama y te charlaba del partido que teníamos mañana. Así lo sienten todos", agregó.

Por último, sentenció: "Al principio decía 'no voy a ir al programa', pero dije ''para qué no voy a ir, si hay que hablar de lo que era este tipo, de lo generoso que fue con todos nosotros, no nos dejaba que nos falte nada'".

