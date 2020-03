¿A punto de explotar todo? La fuerte discusión de Comesaña con un periodista

Cuando el rio suena es porque pierdas trae. El presente del Junior no es el mejor luego de caer goleado por 3-0 contra Independiente del Valle por la segunda fecha del grupo A de la Copa Libertadores.

A su llegada a Barranquilla, el ambiente estaba tenso y cuando el técnico Julio Comesaña empezó a responder las preguntas de los periodistas los ánimos se fueron calentando.

Durante la improvisada rueda prensa varios aficionados del equipo ‘Tiburón’ le gritaban al entrenador: “¡Fuera, fuera!”. Hasta que llegó el momento que todo ‘explotó’.

Frente a una pregunta del periodista Juan Salvador Bárcena, Comesaña le respondió: “Cállate, no me hagas hablar". Airado y fuera de sus casillas, el DT uruguayo emprendió su retirada, pero el comunicador no se quedó las ganas de exigirle respeto.

Así fue el video del acalorado debate

