Caliente: 'El Patrón' Bermúdez criticó fuertemente a Amaranto Perea y a sus jugadores

Una vez más, el reconocido periodista deportivo Jorge 'El Patrón' Bermúdez apareció para criticar fuertemente a Junior de Barranquilla, equipo dirigido por el exjugador de la Selección Colombia Amaranto Perea, luego de la derrota ante Boyacá Chico.

El equipo 'Tiburón' en lo que va de campeonato ha caído en tres ocasiones, dos de ellas consecutivas, demostrando grandes falencias en su juego y siendo un equipo relegado ampliamente por sus rivales.

Declaraciones del periodista de ESPN Jorge Bermúdez en su programa “ El parche del Fútbol” acerca de la situación que vive @JuniorClubSA y amaranto Perea ¡Pregunta! ¿Tiene razón el patrón en lo que dice? ¿Creen que amaranto debe salir? ���� los leemos. pic.twitter.com/6vVh9CU3fX — @Frente1924 (@Frente1924) February 21, 2021

Tras la derrota, el periodista habló en su canal de YouTube llamado 'El Parche' acerca del desempeño del equipo 'Currambero'. "Junior juega muy pero muy mal, la verdad, este equipo juega a nada".

Además agregó otro comentario fuerte. "Al Junior de Amaranto solo he visto dos cosas, el 4-4-2 y el 4-4-1 y de ahì no sale, a este tipo (Amaranto Perea) no se le cae una idea de la cabeza, que limitado que es".

