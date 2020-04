Vignolo: "Buffarini puede pelearla en la Selección"

Lamentablemente, se suspendió la Copa América que se iba a disputar en Argentina y Colombia por el coronavirus. La pandemia obligó a suspender la todas las competencias internacionales que se iban a disputar en los próximos meses. ¿Cuándo se jugará? No se sabe, no hay fecha confirmada.

Pensando en esta competencia, que en algún momento se disputará, en 90 Minutos hablaron un rato de la Selección Argentina. Oscar Ruggeri, quien fue campeón del mundo en 1986, le preguntó a Sebastián Vignolo qué futbolista del torneo local considera que, tranquilamente, podría estar en esta competencia.

El Pollo, primero, habló sobre los jugadores de River que él cree que podrían ser una solución para Lionel Scaloni, el entrenador de la Albiceleste: "En River pueden jugar Montiel, Milton Casco, Nacho Fernández y ahí. Hoy, Enzo Pérez obvio, pero hablo a futuro. No sacaría a Paredes o a De Paul para poner a Enzo Pérez".

"BUFFARINI PUEDE PELEARLA EN LA SELECCIÓN"#90MinutosFOX - @PolloVignolo repasó qué jugadores del fútbol local merecen estar en la Albicelste. pic.twitter.com/4l7c0wuoP9 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 9, 2020

Como habló del Millonario, después le tocó hablar del Xeneize. Ahí, cuando se concenntró en el elenco de Miguel Ángel Russo, no encontró muchas respuestas: "De Boca, Buffarini puede pelearla. No hay más. Salvio para mi, no. Está bien para Boca, pero no para la Selección Argentina".

Esto simplemente un juego. Todavía no se sabe cuándo se jugará la Copa América de este año, si es que se disputará, pero ya se permiten divertirse debatiendo sobre quién podría o no estar. Veremos...

