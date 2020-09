Villa rompió el silencio: "No estoy en la lista pero no me dijeron de ninguna sanción"

Este lunes, Miguel Ángel Russo entregó la lista de convocados de Boca Juniors para el partido de este martes frente a Libertad por la Copa Libertadores de América, y, una vez más, Sebastián Villa no estuvo entre los elegidos por el entrenador.

Sucede que, en medio de la denuncia por violencia de género iniciada por su expareja, el Consejo de Fútbol de la institución Xeneize tomó la determinación de que el exfutbolista de Deportes Tolima no sea convocado hasta que se confirme un fallo al respecto.

Mientras tanto, el propio Villa, que fue clave en la conquista del título en la última edición de la Superliga Argentina de Fútbol, decidió romper el silencio y brindar precisiones sobre su actualidad, sin exponer pelos en la lengua.

"Siempre me he preparado para estar, soy un gran profesional. No estoy en la lista pero trabajo de la mejor manera. Quiero manderles un saludo a todos los hinchas, siempre he sido un guerrero y me preparo de la mejor manera", comenzó exteriorizando en diálogo con 'TyC Sports'.

"A mí ni me avisaron ni me dijeron de ninguna sanción ni nada. Me preparo para estar a disposición del cuerpo técnico. Quiero estar, estoy contento con la gente por el apoyo, muy agradecido. El día que me toque voy a dar lo mejor de mí como siempre lo he hecho", profundizó.

Cabe recordar que, recientemente, Boca desestimó una oferta que Atlético Mineiro, equipo que comanda tácticamente Jorge Sampaoli, hizo por Villa. Esto desató un malestar en el entorno del jugador, pero la situación no pasó a mayores.

