Walter Bou: "Si tengo la posibilidad de volver, no voy a dudar"

Walter Bou jugó en Boca entre 2016 y 2018. Disputó 48 partidos y convirtió sólo 9 goles, muy poco para ser el 9 del Xeneize. Siempre peleó su puesto con Dario Benedetto, quien terminó siendo muy importante. El futbolista, al no tener muchos minutos, decidió partir al Vitória de Brasil.

Ahora, el ex-Gimnasia se encuentra en Unión y su préstamo finaliza el mes que viene. Debe volver al elenco de la Ribera, donde todavía le queda un año de contrato. ¿Se quedará? Su deseo es clarísiom. "Sí tengo la posibilidad de volver, no voy a dudar. Todavía no se comunicaron conmigo", comentó.

Walter Bou: "Cuando veo los partidos y los goles que hice en Boca me dan ganas de llorar, soy hincha de Boca". @showdeboca @Rivadavia630 pic.twitter.com/xPcNlSvmkZ — El Show de Boca (@showdeboca) May 7, 2020

Además, siempre hablando con show de Boca, manifestó: "Me sirvió la experiencia que gané en este tiempo, tengo muchas ganas de estar en Boca y aprovechar la chance. Me arrepentí de irme de Boca, me equivoque, no era el momento, pero de los errores se aprende".

Sobre sus recuerdos en el club, lo que más le emociona es el tanto que le convirtió a River en El Monumental: "Cuando veo los partidos y los goles que hice en Boca me dan ganas de llorar, soy hincha de Boca. El gol que más disfruté fue el que le hice a River".

Veremos qué le deparará el futuro a Bou. Su sueño es regresar a Boca, pero todo quedará en manos de Miguel Ángel Russo, entrenador del Xeneize.

