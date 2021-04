Weigandt hizo enojar a Estudiantes con una frase sobre su nuevo estadio

Ayer por la tarde se llevó a cabo el Clásico Platense. En su nueva cancha, Estudiantes recibió a Gimnasia de La Plata en miras de extender su buena racha en el duelo más importante de la ciudad. Como ya es costumbre, el Pincha logró mantener su racha invicta y sacó un punto tras el cero a cero.

En la vereda de enfrente, la bronca por no poder ganar el partido más importante del año para ellos sigue aumentando. Son ya 15 los partidos que pasaron desde la última victoria del Lobo ante su eterno rival. Además, cuatro de los últimos 7 duelos terminaron en empate sin goles, tal como el de ayer.

Varios futbolistas del conjunto visitante fueron críticos con el campo de juego del Estadio Jorge Luis Hirschi. El que más notable lo hizo fue Marcelo Weigandt, futbolista que logró ganarse la titularidad en el torneo pasado.

"ESTÁ CANCHA ESTÁ TODA ROTA" �� La queja del Chelo Weigandt luego del clásico de La Plata ante Estudiantes ��#CopaDeLaLigaxTNTsports pic.twitter.com/pTdvI9YlHS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 18, 2021

"La verdad nos vamos tristes porque nosotros vinimos a ganar. Los clásicos se ganan, no pudimos aprovechar la que le quedó a Eric Ramírez en el primer tiempo sino iba a cambiar el asunto. Las condiciones de la cancha no son las adecuadas. El campo de juego estuvo muy mal, no se podía parar la pelota, no se podía jugar. Está demostrado, si giramos y miramos vemos que no se podía jugar porque la cancha está toda rota", lanzó el Chelo. ¡Picante!

Lee También