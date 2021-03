"Se interesaron en mí": Ex Alianza Lima tuvo posibilidad de jugar en Universitario

En los días donde el mercado de pases estaba activo y los clubes buscaban alternativas para reforzar su plantel con miras al inicio de la Liga 1 hace algunas temporadas, el nombre de un ex íntimo sonó por Universitario.

Se trató de Wilder Cartagena, quien finalmente no se movió de la Universidad San Martín: "Con Troglio, se interesaron en mí, pero la San Martín no me quiso dejar ir, pues peleábamos por la permanencia", indicó Wilder a Ovación.

Sobre la posibilidad de Cristal, el volante de la selección peruana también lo confirmó: "¿Si fue la primera vez que quería Sporting Cristal quería contratarme? No. Cuando ‘Chemo’ estaba en Cristal (2017) también me habló. Yo estaba en la San Martín".

Aunque tuvo ofertas de otros equipos, Cartagena decidió quedarse en Godoy Cruz en busca de revancha: "Mi idea era seguir en Argentina o buscar algo por el extranjero".

Cartagena fue convocado a los primeros partidos de la selección peruana en las Eliminatorias y es una de las cartas que tiene Ricardo Gareca para los duelos ante Bolivia y Venezuela.

