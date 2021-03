Wilder es hincha fiel de Alianza Lima: "Donde juegue hay que apoyar siempre"

El presente de Alianza Lima sigue siendo una incógnita. Desde el club enviaron un comunicado señalando que en lo deportivo solo jugarían la Liga 2, pero en lo administrativo, el Fondo Blanquiazul realizó un reclamo al TAS para que el equipo siga en la Liga 1.

Para Wilder Cartagena, exjugador de Alianza Lima ahora en Godoy Cruz, el lugar no importa: "La verdad que no estoy expectante de lo que pase con Alianza y ese tema del TAS, al final siempre hay que apoyarlo. Sea en primera o segunda no cambia mucho", dijo en entrevista a 'Las Voces del Fútbol'.

La contratación más reciente de Alianza Lima es la de Wilmer Aguirre, sobre su llegada, Cartagena indicó: "Muy contento por la vuelta del 'Zorro' a Alianza. Va a aportar mucha experiencia. Esperemos pueda hacer una gran campaña con el club y devolverlo a primera que es lo que todos queremos".

Wilder fue convocado a la selección peruana en las primeras fechas de las Eliminatorias y destacó el presente de sus compañeros: "Renato Tapia y Pedro Aquino están haciendo las cosas bien en sus clubes. Eso me motiva para esforzarme en pelear el puesto".

Cartagena tuvo opciones para volver al fútbol peruano, pero su prioridad es jugar en el extranjero y por eso decidió quedarse en Godoy Cruz donde hoy es titular.

