Al nuevo canal premium del fútbol colombiano no le perdonan una en las redes sociales y en esta ocasión una cuenta dedicada a las fake news le dio palo y los usuarios respondieron de buena manera con su publicación.

Bajo el @WinMasTv esta cuenta parodia se dedica a publicar noticias falsas y “verdades a medias”. Este martes decidieron subir un trino en el que afirmaron que: “Se caen las mentiras: las nuevas cámaras adquiridas por Win Sports fueron requisito para la llegada del VAR y no un plus para las transmisiones por TV”.

Los usuarios de Twitter respondieron de inmediato y le dieron más de 3 mil ‘Me Gusta’ y alrededor de 1.400 retweets, aun conociendo que la información no era verdadera.

⚠️ SE CAEN LAS MENTIRAS



➡️ Las nuevas camaras adquiridas por WinSports fueron requisito para la llegada del VAR y no un plus para las transmisiones por TV.



Nos han mentido una vez más pic.twitter.com/YvyJNlrRbs — Win Más (@WinMasTv) February 10, 2020

Sin embargo, está más que claro que los aficionados del fútbol colombiano no tomaron de buena manera la llegada de Win + por su precio de $29.900 pesos mensuales.

Respecto a la información que dio la cuenta de fake news hay una contraposición que es que el VAR en Colombia es móvil, no está fijo en los estadios y no se utiliza en todos los partidos. Por lo que varios encuentros que transmita Win Sports + no tendrán la Video Asistencia Arbitral, por sus siglas inglés VAR.

