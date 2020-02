Mucha polémica y debate se dio en el programa ‘Conexión Win’ de este miércoles con el tema planteado sobre la falta de una fuerte mentalidad en los jugadores colombianos cuando tienen que ir a Europa a ganar y a triunfar.

Desde Marlos Moreno hasta el mismísimo James Rodríguez pasaron por las opiniones de los panelistas del programa con la particularidad que la opinión de Campo Elías Terán Junior causó revuelo.

El periodista no dudó en decir que “James no triunfó en Europa” y aunque no se escuchó con claridad, Cesar Agusto Londoño, conductor del programa, pidió un momento de silencio y dijo: “James triunfó en el Porto, triunfó en el Real Madrid y le fue bien en el Bayern Múnich. Campo, Campo: James triunfó en Europa sino hubiera triunfado en Europa no estaríamos hoy hablando de él".

Campo Elías no se amilanó y se ratificó en su opinión: “Para mí, por la calidad que tiene, no triunfó en Europa”. Por supuesto que es un argumento respetable y válido, pero tal vez si Campo buscará en Google: ¿quién es el jugador colombiano con más títulos? Se enteraría que es James Rodríguez.

Algo, o mucho, tuvo que hacer James para llegar a ganar 23 títulos y ser uno de los jugadores más, por no decir que el más, importante en la historia del fútbol en Colombia.

