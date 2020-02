Este fin de semana llega la quinta fecha de la Liga Betplay I-2020 y el sábado jugarán los tres equipos con mayor rating en el fútbol colombiano: América, Millonarios y Atlético Nacional.

Por supuesto que los tres encuentros los transmitirá el nuevo canal premium del FPC: Win Sports +. Frente a la expectativa de audiencia que puedan tener América vs. Independiente Medellín (4:00 p. m.), Millonarios contra Boyacá Chicó (6:10 p. m.) y Nacional frente al Deportivo Cali (8:15 p. m.), Eduardo Luis López se mostró un poco, quizás, muy ansioso.

Durante el programa ‘Saque Largo’, el narrador dijo que: “Pidan ya el canal a su cable operador. Si lo piden todos el sábado a la misma hora empiezan con que no me activaron, no me activaron. Pídanlo desde ya porque siempre se bloquea todo si lo piden al mismo tiempo”.

Con un tono de inconformidad sobre las quejas de los usuarios que compran el canal premium el mismo día, Eduardo Luis volvió a insistir que adquieran el servicio con un tiempo prudencial.

“Nacional vs. Deportivo Cali en exclusiva por Win Sports + (…) Entonces pídalo ya a su cable operador porque después dicen: vea, no me activaron, que no sé qué. Todo mundo va a pedirlo (canal premium) a ultima hora y eso es muy complicado”, sostuvo López.

¿Un poco intenso Eduardo Luis? Juzguen ustedes, pero si uno está pagando por un servicio para tal día y tal hora, lo que se espera es que los $29.900 que pagará al mes valgan la pena.



