Rating de Win Sports sigue en caída libre; ni adelantando los clásicos marcan

Con el empate 0-0 entre Millonarios e Independiente Santa Fe, en la fecha de clásicos del fútbol profesional colombiano, se cerró la séptima jornada de la Liga BetPlay 2020-I, que dejó muchos temas para analizar.

Sin embargo, la decisión de establecer un 'canal premium' ha alejado al público bastante de sus equipos y de lo que pasa en general en la Liga ya que son muchas las personas que han decidido no pagar por ello.

Con la campaña en redes sociales con el #LoPagaráSuMadre, los hinchas que no están de acuerdo con el pago de Win Sports + siguen fomentando no solo no pagar por el premium, si no dejar de ver también la señal básica que sigue vigente.

De acuerdo con esas acciones, el rating del canal sigue en caída libre y cada vez pierde más televidentes la señal de Win Sports básico, por donde se transmiten los juegos que no le importan a nadie.

Según la medición publicada por la cuenta Rating Colombia, el partido más visto de la fecha de clásicos fue Rionegro Águila vs. Envigado, con tan solo un puntaje de 0,6, seguido de Pasto - Equida y el clásico de Tunja con 0,4 y Tolima vs. Alianza Petrolera con 0,1.

Los demás encuentros que fueron en exclusivo por Win Sports + siguen marcando 0,0, pero hay que recordar que los canales premium se miden por número de suscriptores, los cuales todavía no sabemos cuántos van

Lee También